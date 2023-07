31.07.2023 07:13 848 Tierische Entführung: Mädchen klauen Pferd von Koppel

Zwei Mädchen (11, 13) entführten am Samstag ein Pferd von einer Koppel in Callenberg (Landkreis Zwickau). Das Tier wurde am Sonntag zurückgebracht.

Von Fabian Windrich

Callenberg - Tierischer Diebstahl in Callenberg (Landkreis Zwickau): Zwei Mädchen (11, 13) entführten am Samstagabend ein Pferd von einer Koppel. Zwei Mädchen entführten ein Pferd von einer Koppel in Callenberg (Landkreis Zwickau). (Symbolbild) © 123rf/fotolesnik "Die Mädels schalteten den Elektrozaun an der Hauptstraße ab, öffneten das Koppeltor und liefen mit dem Pferd die Straße entlang", erklärt ein Polizeisprecher. Eine Zeugin beobachtete die Mädchen dabei. Als sie am Sonntagmorgen vom Diebstahl hörte, informierte sie eine Mitarbeiterin des Reitstalls. "Letztendlich wurde das Pferd von einem Stall-Angestellten gefunden und wieder zurückgebracht", heißt es von der Polizei. Zwickau Urnenbeisetzung zwischen Wurzeln: Die letzte Ruhe gibt's in diesem Wald ganz natürlich Wo die Mädchen das Pferd über Nacht unterstellten, verrieten sie bisher nicht. Auch der Grund für den Diebstahl ist unbekannt. Bestraft werden können die beiden Kids für den Pferde-Diebstahl noch nicht, da Jugendliche erst ab 14 Jahren strafmündig sind.

