Tödliches Unglück: Mann erstickt in eigener Wohnung, Anwohner geschockt

Hohenstein-Ernstthal - Ein tragisches Unglück erschütterte am gestrigen Donnerstagmorgen die Bewohner der Plattenbausiedlung in der Ringstraße in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau): Ein 53-Jähriger wurde nach einem Rauchmelder-Alarm leblos in seiner Wohnung aufgefunden.