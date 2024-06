07.06.2024 18:38 1.205 Unfall auf Parkplatz in Zwickau: Rentner zwischen zwei Autos eingeklemmt

Ein Rentner (79) wurde am heutigen Freitag auf einem Parkplatz in Zwickau von zwei Autos eingeklemmt. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Zwickau - Wie konnte das passieren? Ein Rentner (80) hatte am heutigen Freitagmittag sein Auto auf einem Parkplatz in Zwickau nicht mehr unter Kontrolle. Ein weiterer Rentner (79) wurde daraufhin zwischen zwei Autos eingeklemmt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Hier wurde der 79-Jährige zwischen zwei Autos eingeklemmt. Die Polizei sperrte den Unfall-Bereich auf dem Parkplatz ab. © Andreas Kretschel Der Unfall geschah laut Polizei gegen 12.10 Uhr auf dem Parkplatz des "Glück Auf Centers" im Stadtteil Schedewitz. Der 80-Jährige wollte mit seinem Auto offenbar ausparken, hatte den Wagen aber letztendlich nicht mehr unter Kontrolle und knallte gegen parkende Fahrzeuge. "Es kam zu einer Kettenreaktion", so eine Polizeisprecherin. Mehrere Autos wurden angeschoben, dadurch wurde ein 79-Jähriger zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt. "Der Geschädigte kam verletzt in ein Krankenhaus", so die Polizei. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 16.000 Euro. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist bislang nicht klar.

Titelfoto: Andreas Kretschel