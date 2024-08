21.08.2024 17:22 628 Unfall in Zwickau: BMW kracht in Grundstück

Ein BMW krachte am heutigen Mittwoch in ein Grundstück in Zwickau. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von Julian Winkler

Zwickau - Wie konnte das passieren? Ein BMW krachte am Mittwochmittag in Zwickau in ein Grundstück. Das Auto durchbrach einen Zaun, riss mehrere Bäume um und überschlug sich. Ein BMW krachte am heutigen Mittwoch in ein Grundstück in Zwickau. © Mike Müller Der Unfall geschah kurz nach 12 Uhr auf dem Lerchenweg - am Rand von Zwickau. Aus bisher unbekannter Ursache kam der BMW-Fahrer auf Höhe des Krähenwegs von der Straße ab und krachte durch einen Gartenzaun. Das Auto riss mehrere Bäume und Büsche um, anschließend kam es seitlich zum Liegen. Der Fahrer musste laut ersten Informationen von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto musste nach dem Unfall aus dem Grundstück herausgezogen werden. © Mike Müller Die Polizei spricht von einem Sachschaden am BMW von 50.000 Euro. Der Sachschaden auf dem Grundstück wird auf 5000 Euro geschätzt.

Titelfoto: Mike Müller