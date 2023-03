Unfall in Fahrstunde: Schülerin (16) verletzt

Zwickau - In Zwickau hat es einen Unfall während einer Fahrstunde gegeben.

Die Fahrschülerin (16) wurde bei dem Unfall verletzt und musste ambulant behandelt werden. (Symbolbild) © dpa / Lisa Ducret

Sowas will kein Fahrschüler erleben: Am Dienstagnachmittag wollte eine 19-jährige Suzuki-Fahrerin in die Stenner Straße abbiegen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte sie grün an der Ampel, achtete aber nicht auf einen entgegenkommenden VW Golf einer Fahrschule.

Die beiden Autos stießen zusammen.

"Während die junge Frau und der Fahrlehrer unverletzt blieben, musste sich der 16-jährige Fahrschüler mit leichten Verletzungen ambulant behandeln lassen", so eine Polizeisprecherin.

Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.