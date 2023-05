17.05.2023 06:15 1.334 Verkehrskontrolle in Zwickau: Audi-Fahrer rast mit 107 km/h durch Stadt

In Zwickau hat die Polizei am Dienstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Ein Audi-Fahrer war mit über 100 km/h in einem 50er-Bereich unterwegs.

Von Victoria Winkel

Zwickau - Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Zwickau Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Ein Audi-Fahrer war dabei doppelt so schnell wie erlaubt. In Zwickau hat die Polizei bei Geschwindigkeitskontrollen 70 Fahrer erwischt, die schneller waren als erlaubt. (Symbolbild) © Roland Wittek/dpa Die Kontrollen fanden im Ortsteil Bockwa auf der Muldestraße/B93 statt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurden innerhalb von vier Stunden die Geschwindigkeiten von 1324 Fahrzeuge gemessen. 70 Fahrer waren schneller als die erlaubten 50 km/h. "Besonders zügig war ein Audi-Fahrer unterwegs: Bei ihm zeigte das Messgerät 107 Stundenkilometer an. Gemäß Bußgeldkatalog muss der Mann seinen Führerschein nun für zwei Monate abgegeben", so ein Polizeisprecher. Außerdem drohen dem Raser noch zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 560 Euro.

