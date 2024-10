Verpuffung in Garage: Mann stirbt im Krankenhaus

Werdau - Schrecklicher Unfall in einer Garage in Werdau (Landkreis Zwickau): Am Mittwochmorgen kam es dort zu einer Verpuffung, anschließend brannte die Garage. Ein Rentner (80) wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Nun folgte die traurige Nachricht: Der 80-Jährige verstarb an seinen schweren Verletzungen.