Völlig betrunken: Mann an Himmelfahrt von Güterzug erfasst!

Crimmitschau - Schwerer Bahn-Unfall in Crimmitschau (Landkreis Zwickau ) am gestrigen Donnerstag!

Ein Güterzug erfasste am gestrigen Donnerstag einen völlig betrunkenen Mann (39) in Crimmitschau (Landkreis Zwickau). Die Bahnstrecke musste daraufhin gesperrt werden. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Wie die Bundespolizei mitteilt, wurde ein Mann (39) am späten Abend völlig betrunken von einem Güterzug erfasst. Der 39-Jährige hielt sich kurz hinter dem Bahnhof auf, wurde beim Zusammenstoß schwer verletzt.

Zwar leitete der Lokführer eine Gefahrenbremsung ein, doch der tonnenschwere Zug kam nicht rechtzeitig zum Stehen.

Warum sich der Mann so nah an den Gleisen aufhielt, ist bislang noch unklar. "Das ist Gegenstand der Ermittlungen", so ein Sprecher der Bundespolizei.

Der schwer verletzte Mann wurde am Abend in ein Krankenhaus gebracht. "Dort wurde eine Alkoholisierung von 2,09 Promille festgestellt", heißt es.