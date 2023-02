Weitere Elektro-Autos von VW: Volkswagen plant neuen ID.2

So sieht der aktuelle Golf aus, es ist die Nummer 8. Der ID.2 soll seinen Innenmaße bekommen. © imago/Jan Huebner

Demnach soll der ID.2 etwa 2025 auf den Markt kommen. Der angedachte ID.1 sei Geschichte, schreibt zum Beispiel die Auto-Zeitung.

Nicht übereinstimmend sind die Berichte in Bezug auf die Einstufung des Modells unter dem in Sachsen gefertigten ID.3, dessen Facelift am 1. März präsentiert wird.

Während einige Magazine der Fachpresse von einem Golf-Nachfolger ausgehen - womit der Golf als Verbrenner Geschichte wäre -, bezeichnen andere den ID.2 als Polo-Nachfolger mit Platz im Innenraum wie im aktuellen Golf 8.

In Sachsen, konkret in Zwickau-Mosel, soll der ID.2 aber nicht gebaut werden, wie es zurzeit bei den ID-Modellen der Fall ist. Die Rede ist den Berichten zufolge vom spanischen Martorell.