Zwickau: Neonazi bedroht am Hauptbahnhof mehrere Personen mit Messer!

Glauchau/Zwickau - Große Aufregung am Zwickauer Hauptbahnhof am Freitagabend: Ein Neonazi (20) bedrohte mehrere Personen mit einem Messer. Zuvor hatte der Mann mit seiner Freundin (21) rechtsextreme Parolen in einem Zug von sich gegeben.

"Da sich der Verdacht der Bedrohung zu Ungunsten mehrerer Passanten ergab, wurde der junge Mann erkennungsdienstlich behandelt. Seine Begleiterin hatte im Laufe des Streits das Weite gesucht und sich vor ihm in Sicherheit gebracht", so ein Polizeisprecher.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat das Verhalten des Pärchens im Zug bei Glauchau beobachtet? Wer kann Angaben zum Streit am Zwickauer Hauptbahnhof machen?



Hinweise nimmt das Polizeirevier in Glauchau unter der Nummer 03763/640 entgegen. Zeugen können sich auch an das Revier in Zwickau unter der Nummer 0375428102 wenden.