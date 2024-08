Zwickau: Schüler bringt Falschgeld in Umlauf!

Die Polizei Zwickau hat das Falschgeld sichergestellt. © Polizei Sachsen

In den vergangenen Tagen wurde bekannt, dass in einer Schule in der Kleinstadt Kirchberg Falschgeld aufgetaucht war. Eine Lehrerin meldete den Vorfall der Polizei.

Ermittlungen ergaben, dass ein Schüler das täuschend echt aussehende Geld mitgebracht und teilweise an seine Mitschüler verteilt hatte.

"Es konnten in der Folge rund 1400 Euro Falschgeld sichergestellt werden", so die Polizei. "Da der Besitz der Falsifikate nicht strafbar ist, wird es für den Schüler wohl folgenlos bleiben."

Weniger glimpflich könnte die Angelegenheit für einen anderen Jungen (14) ausgehen: Er bezahlte mit einem falschen Schein in einer Pizzeria in Werdau. Gegen ihn wird nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt.