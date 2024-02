6000-Einwohner-Ort feiert mit Tausenden Narren

Marne - Narren aus dem gesamten Land haben sich am Rosenmontag vom trüben Wetter in Marne ( Schleswig-Holstein ) nicht vom Feiern abhalten.

Der größte Rosenmontagsumzug in Schleswig-Holstein zieht regelmäßig rund 20.000 Menschen an. © Axel Heimken/dpa

Um die 20.000 Zuschauende seien bei dem Umzug in der schleswig-holsteinischen Karnevalshochburg erwartet worden, sagte Heiko Claußen von der Marner Karnevals-Gesellschaft. Mit Bussen seien schon seit dem frühen Morgen tausende Narren heran gekarrt worden.



Das 5900 Einwohner zählende Marne gilt als Zentrum des Karnevals in Schleswig-Holstein. Seit 1978 stellen die Mitglieder der "Marner Karnevalsgesellschaft" am Rosenmontag einen Umzug auf die Beine. Das Spektakel habe sich mittlerweile zu einem Kultfest entwickelt, so Claußen weiter.

Dabei begann der Umzug traditionsgemäß erst am Nachmittag, um auch Schülern das Mitmachen zu ermöglichen. Weite Teile der Innenstadt wurden für den Verkehr abgesperrt, damit die 32 Motiv-Wagen durch Marne ziehen konnten. Dabei spielten weltpolitische Themen eine untergeordnete Rolle. Das politischste war ein Fahrzeug mit dem Slogan "Ohne die Landwirtschaft wären wir nüchtern und hungrig".

Nach der Rathauserstürmung zogen die Narren mit Musik, Kamelle- und Konfettiregen durch das Städtchen.

In Marne feiern die eher als Karnevalsmuffel geltenden Nordlichter seit rund einem halben Jahrhundert einen Rosenmontagsumzug.