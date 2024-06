Flucht vor Polizei: 22-Jähriger nach Sprung in die Trave verstorben

Auf der Flucht vor der Polizei sprang am Donnerstag, dem 6. Juni ein 22-jähriger Mann in Lübeck in die Trave. Am Sonntag verstarb er in einem Krankenhaus.

Von Nora Petig

Lübeck - Auf der Flucht vor der Polizei sprang am Donnerstag ein 22-jähriger Mann in Lübeck in die Trave, ging unter und konnte aus dem Wasser gerettet werden. Am Sonntag verstarb er jedoch in einem Krankenhaus.

Der Mann konnte nach einer knappen halben Stunde leblos aus der Trave geborgen werden. (Symbolbild) © Stefan Jaitner/dpa Bevor der Mann die Flucht ergriff, soll er am Lübecker Hauptbahnhof mit einem Messer in der Hand herumgelaufen sein, berichtete am Montag die Polizei. Wie sich später herausstellte, soll er einer Schulklasse gegenüber bedrohende Worte gesagt haben, heißt es weiter. Als die Polizei den 22-Jährigen kontrollieren wollte, flüchtete er jedoch, sprang in die Trave und schwamm in Richtung Puppenbrücke. Schleswig-Holstein Baum auf Gleise gestürzt: Zugverkehr im Norden eingeschränkt Dabei geriet er vermutlich durch die Strömung unter Wasser, berichtet die Polizei weiter. Drei Beamte und eine Passantin versuchten den Mann zwar zu retten, konnten ihn den Angaben nach allerdings nicht mehr sichten. Erst nach einer knappen halben Stunde sei der Mann leblos durch Feuerwehr-Taucher aus dem Wasser geborgen worden. Zwar konnte er zunächst noch reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden, jedoch verstarb er dort am Sonntagvormittag, so die Polizei.

22-Jährige soll vor Flucht mehrere Straftaten begangen haben