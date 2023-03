Karl-May-Spiele suchen Komparsen als Indianer und Saloon-Damen

Bad Segeberg - Der Wilde Westen kommt wieder nach Schleswig-Holstein! In Bad Segeberg starten so langsam die Vorbereitungen auf die neue Freilichtsaison der Karl-May-Spiele.

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg suchen Komparsen. © Karl-May-Spiele/Claus Harlandt

Nach der Bekanntgabe der neuen Starts für die Inszenierung "Winnetou I - Blutsbrüder" suchen die Macher weitere Darsteller, die große Lust verspüren, vor bis zu 7700 Zuschauern an der Seite von Winnetou (gespielt von Ex-DSDS-Sieger Alexander Klaws, 39) und Old Shatterhand (noch nicht besetzt) am Kalkberg zu spulen.

Dabei handelt es sich um 35 Komparsen, die sich ab sofort auf der Homepage der Karl-May-Spiele bewerben können.

"Was wäre ein Häuptling ohne Stamm? Was wäre ein Eisenbahnercamp ohne Arbeiter? Wir haben viele Rollen zu vergeben - und wir freuen uns auf tolle Bewerbungen", erklärte Geschäftsführerin Ute Thienel in einer Mitteilung.

Auf die Komparsen warten mit temperamentvollen Tänzen, wilden Schlägereien und Auftritten in prächtigen Zeremonien spannende Aufgaben. Gesucht werden Krieger und Squaws von den Stämmen der Apachen und Kiowa und Arbeiter im Camp der Atlantic and Pacific Company, die eine Bahnstrecke quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika bauen. Zudem eine Gruppe bildhübscher Saloon-Ladys in rauschenden Kleidern.