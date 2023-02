19.02.2023 18:14 Schwerer Raub vor Spielhalle in Neumünster: Zeugen gesucht!

Am Sonnabend gegen 20.15 Uhr ist ein neunzehnjähriger Mann vor einer Spielhalle in der Großflecken in Neumünster ein Opfer eines schweren Raubes geworden.

Von Kevin Goonewardena

Neumünster - Am Sonnabend gegen 20.15 Uhr ist ein 19-jähriger Mann vor einer Spielhalle in der Straße Großflecken in Neumünster Opfer eines schweren Raubes geworden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnten die Täter unerkannt entkommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Der junge Mann wurde zuerst von dem noch unbekannten Täter angesprochen. Dieser bat das spätere Opfer dessen Handy benutzen zu dürfen. Als der 19-Jährige verneinte, traten laut Polizeiangaben vier weitere Männer in Erscheinung. Die Gruppe zog das Opfer zur Seite, stießen es zu Boden und schlugen auf den 19-Jährigen ein. Mit einem Messer stachen die Täter dem Opfer außerdem zweimal ins Bein. Die Männer raubten dem Opfer im Anschluss die Jacke, das Telefon sowie das Portmonee und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer musste ärztlich behandelt werden, es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04321/9451111.

Titelfoto: Carsten Rehder/dpa