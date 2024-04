Gleich zwei Vermisste auf hoher See: Segler vor Amrum und Skipper bei Cuxhaven verschwunden

Cuxhaven - Gleich zwei großangelegte Suchen nach zwei unabhängig voneinander verschwundenen Männern haben die Seenotretter in der Nacht auf Dienstag auf hoher See gehalten. Die nach einem vor Amrum verschwundenen Segler läuft aktuell noch, die nach einem seit Montagabend vermissten Schlauchbootfahrer musste in den frühen Morgenstunden abgebrochen werden.