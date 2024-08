28-Jähriger von Polizei aus Wohnung verwiesen: DAS soll er seiner Freundin angetan haben!

Gera - Die Polizei hat am Sonntag in Thüringen einen Mann aus einer Wohnung verwiesen. Zudem wurde ein Kontaktverbot ausgesprochen und eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Der Mann wurde von den eingesetzten Polizisten aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wie die Polizei am Sonntagvormittag mitteilte, habe sich ein Geraer am frühen Sonntagmorgen über Notruf bei der Polizei gemeldet.

Er habe angegeben, dass er in einer Bar von einem anderen Mann zu Boden gedrückt und geschlagen worden sei, hieß es. Im Anschluss habe er sich auf den Nachhauseweg begeben und soll dabei von seinem Kontrahenten verfolgt worden sein.

Jedoch stellte sich die Situation laut Polizei anders dar, nachdem sich die Beamten mit dem vermeintlich Geschädigten, seiner Freundin und dem angeblichen Schläger unterhalten hatten. "In Wirklichkeit gerieten der 28-Jährige und seine 24-jährige Lebensabschnittsgefährtin auf dem Heimweg in einen Streit", so die Uniformierten.

Den Angaben zufolge schlug der Mann hierbei seine Freundin. Ein 22-Jähriger bemerkte das und griff "beherzt" ein. Er habe den "Aggressor", so die Beamten, zu Boden bringen können und somit einen zweiten Schlag gegen die Frau verhindern können.