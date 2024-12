Anschlag auf Weihnachtsmarkt: Trauer im Nachbar-Bundesland, Kerzen statt Musik

Mühlhausen/Suhl/Erfurt - Der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt macht auch die Menschen in Thüringen betroffen und beeinflusst das Weihnachtsmark-Geschehen im Freistaat.

Menschen trauern bei einer Mahnwache auf dem Platz vor der Oper in Magdeburg und haben Kerzen und Blumen niedergelegt. Auch in Thüringen macht das schreckliche Geschehen betroffen. © Christoph Soeder/dpa

"Mühlhausen trauert um die Opfer des Anschlags in Magdeburg. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und ihren Familien", teilte die Stadtverwaltung Mühlhausen mit. In einer Mitteilung auf einer entsprechenden Internet-Seite daneben zu sehen: Eine Weihnachtsbaum-Aufnahme in Schwarz-Weiß. #MAGDEBURG, ist darauf zu lesen.

Die Stadtverwaltung Suhl hat bekundet, dass man mit den Gedanken bei den Opfern des Anschlags sei. Zudem hat man sich dazu entschieden, eine Absage im Programm vorzunehmen.

"Wir empfinden es allerdings als falsch, wenn wir einfach feiern würden, als wäre nichts geschehen. Daher haben wir entschieden, den für heute angekündigten musikalischen Act mit Weihnachtsklassikern aus Rock und Pop von Andy Kunte sowie den für Sonntag mit Blackbird aus Berlin geplanten 'Adventszauber' abzusagen und generell keine Musik zu spielen."

In Gedenken an die Opfer von Magdeburg werde man auf der Bühne stattdessen Kerzen anzünden. Auch in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt macht das schreckliche Geschehen im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt betroffen.