Anschlagserie auf Parteibüros geklärt: Polizei schnappt 42-Jährigen

Suhl - Nach Angriffen im Februar auf Parteibüros in Suhl hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht.

Im Februar wurden Scheiben am Wahlkreis- sowie am Parteibüro der SPD in Suhl zerstört. (Symbolfoto) © Frank Hormann/dpa-Zentralbild/dpa

Demnach handelt es sich um einen 42-Jährigen aus Suhl, wie die Beamten am Dienstag mitteilten.

Polizisten hatten den Angaben nach bei einem Einsatz wegen Ruhestörung in der Wohnung des Mannes Ende Februar Steine entdeckt. Diese ähnelten den Steinen, mit denen etwa zwei Wochen zuvor Scheiben am Wahlkreis- und am Parteibüro der SPD zerstört worden waren.

"Die Auswertung der am Tatort und in der Wohnung des Mannes gesicherten Spuren zeigte indes ausreichende Übereinstimmungsmerkmale", hieß es. Außerdem passte das Aussehen des 42-Jährigen zu einer Täterbeschreibung eines Zeugen.

Der Tatverdächtige habe bei einer ersten Vernehmung aber zur Sache geschwiegen.

Die Ermittlungen bezüglich des Tatmotivs des Mannes laufen weiter. Dabei werde auch ein politischer Hintergrund geprüft, erklärte eine Polizeisprecherin. Bislang sieht sich der 42-Jährige mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung konfrontiert.