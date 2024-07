Brand bei Autohändler in Nordthüringen: Brandstiftung oder technischer Defekt?

Nordhausen - Brand bei einem Autohändler in Nordhausen!

Zu dem Brand ist es in der vergangenen Nacht gekommen. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei es in der vergangenen Nacht - gegen 4.30 Uhr - zum Brand eines Opels gekommen. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Autohändlers in der Rothenburgstraße abgestellt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Allerdings wurden laut Polizei zwei weitere, in der Nähe abgestellte Fahrzeuge ebenfalls beschädigt.

Den Angaben zufolge beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Wie eine Sprecherin der Polizei am frühen Nachmittag gegenüber TAG24 mitteilte, könne man im Moment weder einen technischen Defekt noch Brandstiftung ausschließen.