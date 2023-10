Demonstrationen in Thüringen: Ansturm auf geschichtsträchtigen Ort und eine Absage aus Sicherheitsgründen

Gera/Mödlareuth - In Thüringen ist es am gestrigen Einheitsfeiertag zu mehreren Demonstrationen gekommen. Fast 2000 Menschen gingen in Gera auf die Straße. Auch im geschichtsträchtigen Ort Mödlareuth, der zum Teil in Thüringen, teilweise in Bayern liegt, kam es zu Versammlungen. In diesem Zusammenhang sagte eine AfD-Politikerin ihren Auftritt ab.