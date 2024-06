Deutschland gegen Ungarn: So tippt Elefantendame "Bubi" aus Thüringen!

Bubi ist allerdings nicht die einzige Elefantendame, die im Elefantenreservat Erlebnispark Starkenberg kickt. Auch ihre afrikanischen "Kolleginnen" Tonga, Moja sowie die Asiatische Elefantendame Gandhi sind fußballerisch unterwegs.

Allerdings sei Bubi mehr Torjägerin als die anderen. Hingegen hätten Gandhi, Moja und Tonga ihre Qualitäten eher in der Abwehr, so Weisheit. Wer also mal Elefanten beim Kicken bewundern will, der ist im Elefantenreservat Erlebnispark Starkenberg absolut richtig.

Zudem erwarten Besucher noch diverse andere Highlights wie beispielsweise Hüpfburgen und eine Zirkusshow. Weitere Infos unter anderem zu den Öffnungszeiten sind auf der entsprechenden Seite im Netz zu finden.