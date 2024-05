Drohung via Telefon: Kindergarten in Thüringen abgesperrt

Der Kindergarten wurde laut Polizei abgesperrt. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Wie die Polizei mitteilte, sei es am Montag zu dem Einsatz gekommen. Ein bislang Unbekannter habe sich - kurz nach 13 Uhr - zweimal via Telefon gemeldet und eine Straftat zum Nachteil des Kindergartens angedroht, so die Beamten am späten Dienstagvormittag.



Den Angaben nach befanden sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Kinder sowie Erzieher im Kindergarten.

Die Polizei sei mit mehreren Streifenbesatzungen ausgerückt, hieß es weiter. In der Folge wurde der Kindergarten den Angaben nach abgesperrt und von Polizeikräften gesichert.

Bereits im Vorfeld wurden alle Eltern laut Polizei seitens der KiTa über den Vorfall informiert, sodass die Kinder abgeholt wurden.