Durchsuchungen in Thüringen: Festnahmen und Cannabis-Plantage aufgefunden

Laut Polizei waren die Ermittler am Dienstag mit einer dreistelligen Anzahl an Kräften im Einsatz. Darunter waren auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes. © Silvio Dietzel

Wie die Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte, sei es am Dienstag aufgrund von geführten Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu umfangreichen Durchsuchungsmaßnahmen in Nordthüringen gekommen.

Mehr als zehn Objekte wurden im Landkreis Nordhausen sowie im Kyffhäuserkreis auf Beschlusslage des Amtsgerichtes Mühlhausen durchsucht, wie aus den Angaben hervorging. Die Maßnahmen hätten sich gegen mehrere tatverdächtige Personen gerichtet.

"Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt kam es zur vorläufigen Festnahme von zwei Personen", teilten die Beamten am Nachmittag mit.

Zudem hieß es, dass durch die Einsatzkräfte eine Cannabis-Plantage aufgefunden worden sei. "Zur Stunde dauern die Einsatzmaßnahmen an", so die Beamten weiter.