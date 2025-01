Er leistet sich lebensgefährdende Zugfahrt: Dieser Mann hatte einen Schutzengel!

Erfurt - Ein 40-Jähriger ist in Thüringen außen an einem Zug mitgereist! Er blieb laut Polizeiangaben augenscheinlich unverletzt.

Am Haltepunkt Erfurt-Ost war ein Nothalt eingelegt worden. © Bundespolizeiinspektion Erfurt / Montage

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt wurde am Freitagabend durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn über einen Passagier informiert, der außen an einem Regionalzug mitgefahren sein soll, wie aus Angaben der Bundespolizei von Freitagabend hervorging.

Am Haltepunkt Erfurt-Ost war ein Nothalt eingelegt worden. Bundespolizisten hatten sich nach Bekanntwerden mit Sonder- und Wegerechten dorthin aufgemacht.

Die Befragung des Triebfahrzeugführers ergab den Angaben zufolge, "dass eine männliche Person an der äußeren Zugspitze gesichtet wurde." Es kam zum Nothalt! Laut Polizei soll sich der Mann dann fußläufig durch das Gleisbett entfernt haben. Bundespolizisten konnten ihn kurze Zeit später am Haltepunkt ausfindig machen.

Der 40-Jährige habe angegeben, dass er am Hauptbahnhof Erfurt sein Fahrrad in den Zug gestellt habe und anschließend noch eine Zigarette rauchen wollte. Währenddessen habe sich die Bahn in Bewegung gesetzt.