Er überlebte Auschwitz und Buchenwald: Serbischer Schriftsteller Ivan Ivanji gestorben

Ivan Ivanji war als Journalist und Schriftsteller tätig. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Er starb am Donnerstag in Weimar, wie die Stadtverwaltung am Freitag mitteilte. Wenige Stunden zuvor hatte er noch an der Eröffnung des neuen Museums Zwangsarbeit in Weimar teilgenommen. Der 1929 geborene Ivanji war 1944 als Jude aus Novi Sad verhaftet und über Lager in Subotica und Baja am 27. Mai 1944 nach Auschwitz, später ins KZ Buchenwald bei Weimar und mehrere seiner Außenlager deportiert worden.

"Mit tiefer Trauer nehme ich Abschied von Ivan Ivanji, der nur wenige Stunden, nachdem er das Museum "Zwangsarbeit im Nationalsozialismus" in Weimar in einem symbolträchtigen Akt eröffnet hat, von uns gegangen ist", schrieb Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) am Freitag im Kurznachrichtendienst X.

Ivanji hatte sich oft in Weimar und der Gedenkstätte Buchenwald aufgehalten, wo er sich als Zeitzeuge für die Erinnerung an die Opfer des nationalsozialistischen Völkermords an den Juden und die Leiden der KZ-Häftlinge einsetzte.

"Mit ihm verliert Weimar eine außerordentliche Persönlichkeit, die mit unserer Stadt und dem Vermächtnis von Buchenwald tief verbunden war", betonte Oberbürgermeister Peter Kleine (51, parteilos).

Im Weimarer Rathaus liegt ein Kondolenzbuch für Ivanji aus.