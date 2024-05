Er wollte sich mit seinen Freunden treffen: 13-Jähriger mit Auto von Mama unterwegs

Suhl - In Südthüringen war ein 13-Jähriger mit dem Auto seiner Mutter unterwegs!

Die Polizisten fanden das abgestellte Auto einen Ort weiter. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Polizei erhielt am späten Montagabend die Meldung über drei in einem Auto fahrende Kinder in einem Ortsteil von Suhl.

Das abgestellte Fahrzeug samt dem 13-jährigen Fahrer fanden die Polizisten den Angaben zufolge einen Ort weiter. Das Auto habe frische Unfallspuren aufgewiesen, hieß es. Laut Polizei stammen diese von der vorherigen Fahrt.

Das Kind hatte den Angaben nach unerlaubt und ohne das Wissen seiner Mutter den Autoschlüssel entwendet, um sich mit seinen Freunden zu treffen. Bei der "Aktion" sei zum Glück niemand verletzt worden, so die Uniformierten.