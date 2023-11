Er wurde auf dem Platz geschlagen: Schiri-Star "Qualle" pfeift in Südthüringen

Social-Media-Star: Pascal Martin (21), genannt "Qualle", ist Fußball-Schiedsrichter und kommt bei der Jugend an. Inzwischen gibt es sogar einen "Qualle® Shop". © Pascal Martin

In einer Welt, in der die Kleinsten sich darum streiten, wer auf dem Bolzplatz Harry Kane (30), Dani Olmo (25) oder Florian Wirtz (20) sein darf, wirken diese Bilder manchmal etwas surreal: Ein Unparteiischer wird auf oder am Rande eines Fußballplatzes wie ein Popstar umringt.

Der Hype dreht sich um Pascal "Qualle" Martin, ein 21-jähriger Unparteiischer. Mit TikTok und Instagram kommt er auf über eine Million Follower! Und dann wäre da ja auch noch eine sechsstellige Follower-Zahl auf YouTube.

Inzwischen ist "Qualle" mehr als nur Schiedsrichter! So wird er auch als Redner von Vereinen, Schulen und Unternehmen gebucht.

Im Januar 2024 kommt der Teenie-Star auch ins südthüringische Suhl. Genauer gesagt am 28. Januar im Rahmen des Wopper-Cups des FSV Goldlauter, in der Wolfsgrube.