05.11.2024 16:40 Fahrer von Müllwagen entlädt Teil von Ladung auf Fahrbahn - Feuerwehr im Einsatz!

Der Fahrer eines Müllwagens entlud am Dienstag in Hildburghausen einen Teil der Ladung auf einer Straße. Die Feuerwehr löschte den in Brand geratenen Müll.

Von Carsten Jentzsch

Hildburghausen - Vollsperrung im südthüringischen Hildburghausen! Laut Polizei reagierte der Mann sofort und entlud und einen Teil der Ladung auf der Fahrbahn ab. © NEWS5/Steffen Ittig Der Fahrer eines Müllwagens war am frühen Dienstagnachmittag in der Marienstraße unterwegs, wie aus Angaben der Polizei hervorging. Plötzlich habe der Mann einen lauten Knall im Bereich des Abfallcontainers des Fahrzeuges wahrgenommen. Er habe sofort reagiert und einen Teil der Ladung auf der Fahrbahn abgeladen. Laut Polizei konnte die Feuerwehr dadurch den in Brand geratenen Müll schnell löschen. Am Müllfahrzeug sei nach aktuellen Erkenntnissen kein Sachschaden entstanden, hieß es am Nachmittag vonseiten der Polizei. Zur Sicherheit wurde das Fahrzeug den Angaben nach mit Löschwasser gekühlt. Die Straße sei voll gesperrt gewesen, hieß es weiter. Die Feuerwehr konnte den in Brand geratenen Müll schnell löschen. © NEWS5/Steffen Ittig Zum Brand: "Als Ursache in diesem Fall wird [...] ein defektes technisches Gerät vermutet." Das ging am Nachmittag aus einer Meldung auf der Seite des MDR hervor.

