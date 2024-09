"Feuer frei": Rammstein-Frontmann unterstützt Nachwuchs-Kicker aus Thüringen!

"Feuer frei" mit den neuen Trikots: Jeremy Weisheit, Trainer der C-Jugend des FSV Goldlauter, mit Flammen-Werfer und die Nachwuchskicker Richard, Theodor und David (von links). © Alex Becker

Lindemanns Logo ziert prominent die neuen, weißen JAKO-Trikots der Nachwuchskicker. Genauer gesagt die der C-Junioren-Mannschaft des FSV Goldlauter! Vermittelt wurde das Sponsoring durch Alex Becker.

Der Musikmanager dürfte einigen Suhlerinnen und Suhlern durch Charity-Kampagnen mit Hollywood-Legende Johnny Depp (61) und Billy Gibbons (74) von ZZ Top für die Suhler Blutspende bekannt sein.

Doch wie genau kam es dazu? "Da durch die wirklich tolle Nachwuchsarbeit des Vereins mittlerweile 20 Kinder für die Mannschaft spielen, mussten dringend neue Trikots her. Einige Spieler sind natürlich auch schon aus ihren alten Trikots herausgewachsen", so Becker, dessen Sohn Richard selbst in der C-Jugend des Vereins aktiv ist, laut einer Mitteilung.

Besonders in der Jugend und in "unserem" ländlichen Bereich sei es "natürlich" nicht ganz so einfach, Sponsoren zu finden, "die das Geld für einen kompletten Trikotsatz aufbringen können oder wollen", so der Musikmanager weiter.