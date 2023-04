Johnny Depp macht Frau aus Thüringen glücklich: "Mir wurde richtig warm ums Herz"

Der Gesamterlös ging den Angaben nach zu gleichen Teilen an das Familienzentrum "Die Insel" in Suhl, die Ilmenauer Tafel, die Caritas Eisenacher Tafel und Tagestreff und die Erfurter Tafel e.V.

Wer im Aktionszeitraum bei der Blutspende in Suhl und deren angeschlossenen Institutionen spendete, erhielt automatisch einen Coupon für eine große Charity-Auslosung. Eingefädelt hatte das Ganze der Suhler Musikmanager Alex Becker, der eng mit Johnny Depp befreundet ist.

In dieser Woche holte sich die 55-jährige Thüringerin den Hut des Hollywood-Stars im Blut- und Plasmaspendezentrum Eisenach ab. Warum ausgerechnet dort?

"Ich war gerade in meinem Auto unterwegs. Als ich erfuhr, dass ich den Hut von Johnny Depp gewonnen hatte, wurde mir ganz anders. Mir wurde richtig warm ums Herz. Ich musste rechts ran fahren und erst einmal tief durchatmen, da ich ein riesengroßer Johnny Depp Fan bin", wird sie in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

"Als mich die Blutspende anrief, hatte ich mir zuerst große Sorgen gemacht. Ich dachte, etwas wäre mit meinem Blut nicht in Ordnung", verriet die Gewinnerin. Als dann aber der wirkliche Grund des Anrufes ans Tageslicht kam, wurde der Spenderin aus Eisenach ganz anders.

"Ich bin wirklich stolz, dass wir mithilfe vieler fleißiger Blutspender:innen so viel Gutes tun konnten. Mir war leider nie so wirklich bewusst, welche wichtige Arbeit die Tafel überhaupt leistet", sagte Becker.

Glückwünsche an die Gewinnerin gab es unter anderem von Wolfgang Wehner, Geschäftsführer des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl. "In den Jahren, in denen die Gewinnerin mit uns verbunden ist, hat sie mehr als 500 Mal ihr Blut für kranke und verletzte Menschen gespendet, und somit unzählig vielen Menschen uneigennützig geholfen. Ich bin froh, dass das Losglück nicht nur einen echten Fan, sondern auch eine wahre Spendeheldin getroffen hat", sagte er.