10.10.2024 10:33 Feuer-Tragödie in Doppelhaus: Toter war offenbar Bewohner

In der Nacht zu Dienstag brannte es in einem Doppelhaus in Greiz. Eine Person kam ums Leben. Es soll sich um einen Bewohner gehandelt haben.

Von Christian Rüdiger

Greiz - In der Nacht zu Dienstag brannte es in einem Doppelhaus in Greiz. Eine Person kam ums Leben. Bei den Löscharbeiten machte die Feuerwehr einen tragischen Fund. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion Wie die Polizei Gera am Donnerstagvormittag erklärte, soll es sich bei der toten Person mit "hoher Wahrscheinlichkeit" um einen Bewohner des Doppelhauses handeln. Eine geplante Obduktion der Leiche soll die Identität nun zweifelsfrei klären, hieß es. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten während der Löscharbeiten eine leblose Person entdeckt. Eine 66-jährige Bewohnerin hatte das Gebäude noch rechtzeitig verlassen können. Sie musste anschließend jedoch schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Menschen wurden nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Schadens wird aktuell auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Doppelhaus ist nach dem Brand derzeit nicht bewohnbar.

