Feuerwehr-Einsatz bei Briefzentrum: Pulver stellt sich als Produkt für Kriechtier heraus

Zu einem Feuerwehr-Einsatz ist es am Dienstag bei einem Briefzentrum in Suhl gekommen. Hintergrund war ein Brief, aus dem Pulver rieselte.

Von Carsten Jentzsch

Suhl - Ein unbekanntes Pulver, das aus einem Brief rieselte, löste am Dienstag bei einem Briefzentrum in Suhl einen Feuerwehr-Einsatz aus! Am Ende stellte sich heraus, dass es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel für ein Kriechtier handelt.

Polizei und Feuerwehr waren in Suhl im Einsatz. © NEWS5/Steffen Ittig "Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", teilte die Landespolizeiinspektion (LPI) Suhl TAG24 auf Anfrage am Dienstagmittag mit. In dem Briefzentrum in der Sommerbergstraße war es zu dem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen - ausgelöst durch ein unbekanntes Pulver, welches aus einem Brief rieselte, wie aus weiteren Angaben der LPI hervorging. Durch eine Kontaktaufnahme mit dem Empfänger und dem Absender habe sich herausgestellt, "dass es sich um ein Nahrungsergänzungsmittel für Schildkröten handelte, welches vermutlich nicht ordnungsgemäß verpackt worden war". Thüringen Tiger-Dame aus Tierpark Gotha eingeschläfert: Mit diesen Leiden hatte Taiga zu kämpfen Laut LPI gaben beide Personen diese Information unabhängig voneinander an und auch die Prüfung der Substanz durch die Feuerwehr hat ergeben, dass es sich nicht um einen Gefahrstoff handelte.

Laut Polizei hat die Prüfung der Substanz durch die Feuerwehr ergeben, dass es sich nicht um einen Gefahrstoff handelte. © NEWS5 / Steffen Ittig