15.06.2024 15:00 Feuerwehr-Einsatz in Mehrfamilienhaus: Fast zwei Dutzend Menschen evakuiert - Person festgenommen!

In einem Mehrfamilienhaus in Apolda hat es am Samstag gebrannt. Mehrere Menschen wurden evakuiert. Eine Person wurde festgenommen.

Von Carsten Jentzsch

Apolda - In einem Mehrfamilienhaus in Apolda (Landkreis Weimarer Land) hat es am Samstag gebrannt. Fast zwei Dutzend Menschen wurden evakuiert. Zu dem Feuerwehr-Einsatz war es am Morgen gekommen. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Zu dem Brand war es am Morgen gekommen, wie aus einem Gespräch zwischen der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei und TAG24 hervorging. Eine Wohnung ist den Angaben zufolge komplett ausgebrannt. Nach derzeitigem Stand (früher Samstagnachmittag) geht man von Brandstiftung aus. Neben Kameraden der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort. Eine mögliche tatverdächtige Person sei festgenommen worden. Die Ermittlungen hierzu laufen. Thüringen Riesige Pleitewelle der Bauern droht: Regierung will es mit Soforthilfen verhindern Insgesamt 21 Personen wurden den Angaben zufolge evakuiert und anderweitig untergebracht. Das Mehrfamilienhaus sei aktuell nicht bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Betroffen war ein Mehrfamilienhaus in der Bergstraße. Der Sachschaden wurde auf 150.000 Euro geschätzt.

Titelfoto: 123RF/kzenon