Feuerwerkskörper in Gaststätte geworfen: Besucher erleidet Knalltrauma

Der unbekannte Täter warf den Knaller gegen 18.30 Uhr in die Gaststätte. (Symbolbild) © 123RF/infinitumprodux

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, öffnete ein bislang unbekannter Täter am Donnerstag gegen 18.30 Uhr die Tür zu einer Gaststätte am Bonifatiusplatz. Den Angaben nach warf die Person einen Feuerwerkskörper in den Gastraum.

Ein 79-jähriger Besucher habe ein Knalltrauma erlitten, hieß es. Er wurde vor Ort medizinisch vom Rettungsdienst versorgt, wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte.

Laut Polizeiangaben handelte es sich um einen "Knaller", der in die Gaststätte geworfen wurde.

Die Beamten fragen: Wer hat den Vorfall bemerkt und kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen?