Flammen-Inferno in Thüringen: Feuer greift auf Wohnhäuser über

Vogtei - Ein Feuer in einer Scheune weitete sich am gestrigen Samstag im Unstrut-Hainich-Kreis zu einem Großbrand aus. Verletzte gab es nicht, doch der Schaden ist immens.

Ein Feuer in einer Scheune in der Burgstraße ging bald auf andere Gebäude über. © SD Bild- und Videoagentur

In Oberdorla, einem Ortsteil von Vogtei, gab es am Abend ab circa 21.30 Uhr ein flammendes Inferno mit Domino-Effekt.

Nachdem zuerst eine Scheune in der Burgstraße in Flammen aufgegangen war, griff das Feuer auch auf ein Wohnhaus und ein weiteres Gebäude über, das an die Scheune angrenzte.

Die Bewohner der betroffenen Häuser konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, sodass niemand verletzt wurde.

Allerdings gab es auch Zwischenfälle: "Kollegen hatten viel zu tun, den Einsatzort von Schaulustigen fernzuhalten", sagte die Diensthabende der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich TAG24 gegenüber.

Bis Sonntagnachmittag sollen Einsatzkräfte noch vor Ort sein, um die Brandwache zu gewährleisten. Eine Einschätzung zur Brandursache könne laut Behörden erst am kommenden Montag abgegeben werden.