Fotoausstellung mit Porträts von KZ-Häftlingen in Weimar beschädigt

Weimar - Eine Dauer-Fotoausstellung mit Porträts früherer Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald ist in Weimar beschädigt worden.

Laut Polizeiangaben wurden vier Aufsteller beschädigt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei mitteilte, beschädigten Unbekannte vier Aufsteller der Ausstellung des Vereins Achava e. V. am Rathenauplatz und am Buchenwaldplatz in Weimar.

Den Angaben nach werden im Rahmen der Ausstellung Porträts ehemaliger Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald dargestellt.

Eine Polizeistreife habe die Beschädigungen im Rahmen ihrer Streifentätigkeit entdeckt, hieß es.

Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten.