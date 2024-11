23.11.2024 14:37 Glätte-Dilemma: Autofahrerin wählt Notruf - Feuerwehr rückt an

Ein Fahrzeug hat sich in Heilbad Heiligenstadt wegen Glätte an einer Schräge quer gestellt, wie am Samstag aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervorging.

Von Carsten Jentzsch

Heilbad Heiligenstadt - Glätte-Dilemma im Kreis Eichsfeld - die Feuerwehr rückte an! Die Feuerwehr kam der Fahrerin zur Hilfe. © Feuerwehr Heiligenstadt Eine Autofahrerin befuhr die Auffahrt zu einem Parkdeck in der Windischen Gasse in Heilbad Heiligenstadt, wie am Samstagmittag aus einer Mitteilung der Feuerwehr hervorging. Das Fahrzeug habe sich wegen des "spiegelglatten" Untergrundes an der Schräge quer gestellt. Zudem war in der Mitteilung von überfrorener Nässe die Rede. Weder habe die Fahrerin sicher hinauf- noch hinabfahren können, hieß es. Laut Mitteilung blieb sie zunächst in ihrem Fahrzeug und wählte den Notruf. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte die Fahrerin das Auto bereits unverletzt verlassen, wie aus den Angaben weiter hervorging. Thüringen Nach Insolvenz: Skilifte im Thüringer Wald öffnen wieder - doch wie geht es weiter? "Einsatzkräfte verhinderten mit Unterlegkeilen und mithilfe eines Greifzuges, dass der Pkw wieder ins Rutschen gerät", hieß es. Weitere Feuerwehrleute hatten laut Mitteilung unterdessen Streusalz an die Einsatzstelle gebracht und "rückten dem glatten Untergrund zu Leibe". Das Fahrzeug habe dadurch unbeschädigt vom Parkdeck gefahren werden können. Die Feuerwehr war am Samstagvormittag alarmiert worden.

Titelfoto: Feuerwehr Heiligenstadt