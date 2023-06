Hersteller der Prinzen Rolle modernisiert Werk in Thüringen mit Millionenbetrag

Kahla - Der Gebäckhersteller "Griesson - de Beukelaer" hat mit Millionenaufwand sein Werk in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) modernisiert.

Das Werk in Kahla wurde mit einem Millionenbetrag modernisiert. © Martin Schutt/dpa

Mittlerweile sei der Standort einer der größten und modernsten in Europa, erklärte Andreas Land, Gesellschafter von Griesson - de Beukelaer am Freitag zur offiziellen Eröffnung einer neuen Produktionshalle in Kahla. Die Halle wurde den Angaben nach für rund 140 Millionen Euro errichtet. Bereits im Oktober 2019 verließ dort die erste Prinzen Rolle das Band.

Das Familienunternehmen hat sich vor 30 Jahren im thüringischen Kahla auf der grünen Wiese angesiedelt. Heute verlassen den Angaben nach pro Jahr mehr als 80.000 Tonnen Gebäck das Werk. Dazu gehören auch Soft Cakes, Cookies und Gebäckmischungen.

Aus einem riesigen Hochregallager, in dem 26.000 Paletten Platz haben, werden die süßen und salzigen Produkte in die ganze Welt transportiert. Das Kahlaer Werk mit rund 600 Beschäftigten ist einer von drei Unternehmensstandorten von Griesson - de Beukelaer.

Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben in Rheinland-Pfalz, Thüringen und Sachsen fast 1900 Mitarbeiter.