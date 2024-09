Homosexuelle KZ-Häftlinge: DAS zeigt die Ausstellung "Rosa Winkel"!

Nordhausen - Queere Menschen und ihre Leiden im KZ! Darum geht es unter anderem in der Ausstellung "Rosa Winkel. Als homosexuell verfolgte Häftlinge in den Konzentrationslagern Buchenwald und Mittelbau-Dora". Eröffnet wird die Ausstellung in "FlOHBURG | Das Nordhausen Museum" am heutigen Mittwoch.