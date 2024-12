Hunde-Keilerei: Besitzerin geht dazwischen, dann muss sie in eine Spezialklinik gebracht werden

Schnellbach - Eine Hundebesitzerin ist im Kreis Schmalkalden-Meiningen verletzt worden. Sie musste in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Besitzerin wurde vor Ort versorgt und musste dann in eine Spezialklinik gebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei es am Freitagvormittag in Schnellbach zu einer Keilerei zwischen mehreren Hunden gekommen.

Eine Hundehalterin ging mit ihren beiden kleinen Vierbeinern auf einer Straße spazieren.

Plötzlich sei ein größerer Hund durch ein offen stehendes Hoftor von einem Grundstück gerannt und habe sich sofort "in den kleineren Hunden" der Frau verbissen.

Wie die Polizei weiter berichtete, sei die Besitzerin des größeren Hundes dazwischen gegangen und habe versucht, "den kleineren Hund" zu befreien.