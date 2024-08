Junger Mann aus Thüringen mit intimen Aufnahmen erpresst

Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei. (Symbolbild) © 123rf/nx123nx

Wie die Beamten am Montag mitteilten, sei der 18-Jährige am Sonntagabend Opfer einer Erpresserin geworden. Den Angaben zufolge kamen die "Täterin", so die Uniformierten, und der junge Mann über eine Social-Media-Plattform miteinander in Kontakt.

Sie tauschten zunächst Nachrichten aus, hieß es. Doch bald schon begannen sie einen Videoanruf, bei dem sich der 18-Jährige laut Polizei freizügig zeigte.

Unerlaubt habe die Unbekannte Aufnahmen des intimen Videogespräches angefertigt, hieß es weiter.

Anschließend erpresste sie den jungen Mann mit den Aufzeichnungen und forderte 500 Euro von ihm.