Keine Ausbildung und Studium abgebrochen: Thüringer (22) ist Jobfluencer

Ob auf'm Bau oder im Büro: Pascal Zopora (22) nimmt diverse Jobs unter die Lupe! Auf Instagram hat er 8402 Follower (Stand: Sonntagmorgen, 23. Februar). © Dominique Franke/Montage

TAG24: Du bist 22, hast keine Ausbildung und bist Studienabbrecher. Wenn man das so hört, könnte man meinen: kein Bock, kein Plan. Aber du hast offenbar einen Plan - und auch Bock!



Pascal: Ich war schon auf dem Gymnasium beziehungsweise in der Schulzeit sehr ambitioniert. Mein Abi habe ich mit 1,7 bestanden. Dass ich keine Ausbildung absolviert habe und Studienabbrecher bin, ist mir sehr wichtig, nach außen zu tragen. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass es heutzutage nicht unbedingt eine Ausbildung oder ein Studium braucht, um erfolgreich zu sein.

TAG24: Kannst du kurz skizzieren, wie du Jobfluencer geworden bist?

Pascal: Nach der Schulzeit habe ich ein Praktikum bei einem Unternehmer in Dubai absolviert. Das hat mir noch mal völlig neue Einblicke in die Arbeitswelt gegeben. Zuvor hatte ich schon Nachhilfe gegeben und bei einem Discounter gejobbt. Ich habe dann ein Studium für International Business in Zwickau angefangen. Und da kam auch die Idee auf, die Nachhilfe-Agentur, welche ich gemeinsam mit einem Freund aufgebaut hatte, in ein Start-up umzuwandeln.

Es sollte darum gehen, jungen Menschen all das beizubringen, was sie in der Schule nicht lernen - von Steuern bis hin zu Investment. Es gab auch eine Plattform, aber das hat irgendwie nicht so geklappt. Schließlich kam die Idee, Videos zu erstellen, in denen Berufe vorgestellt werden.