Mahnbrief an Ramelow wegen Situation in Suhler Erstaufnahme: "Kurz vor dem Kollaps"

Suhl - Vertreter des Suhler Stadtrats haben an Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke ) appelliert, für eine Verbesserung der Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes für Geflüchtete zu sorgen.

In einem Schreiben an Ramelow, das am Montagabend veröffentlicht wurde, heißt es, die andauernde Überbelegung der Einrichtung in Suhl sorge für eine sich "weiterhin zuspitzende Lage".

Außerdem verlangten die Mitglieder des Hauptausschusses, dass das Land endlich zusätzliche Aufnahmekapazitäten außerhalb Suhls schaffe und einen "Runden Tisch" einberufe.

"Der Ministerpräsident wird aufgefordert, die Migration zur Chefsache zu machen", heißt es in dem Schreiben. Die Thüringer Landesregierung will sich am Mittwoch in einer Sondersitzung mit der Situation in der Erstaufnahmeeinrichtung befassen.

Das Land hatte am Freitag einen Aufnahmestopp für die Suhler Einrichtung verhängt: Mit Blick auf den Brandschutz ist dort eine Belegung von 1400 Menschen erlaubt, allerdings waren dort mehr als 1600 aufgenommen worden - laut Landesverwaltungsamt auch noch am Montagmorgen.

Als Grenze für den Regelbetrieb in Suhl galt bislang die Zahl von 800 Menschen.