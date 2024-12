Mann mit Messer schwer verletzt - Tatverdächtiger eingewiesen

Bad Frankenhausen - In Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) ist ein Mann schwer verletzt worden. Ein Tatverdächtiger wurde in ein Fachkrankenhaus eingewiesen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Laut Polizei wurde der Mann (45) schwer verletzt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ein Mann (45) ist am vergangenen Samstag gegen 22.30 Uhr in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses "Am Tischplatt" mit einem Messer schwer verletzt worden. Das ging am Montag aus Angaben der LPI hervor.

Der Mann sei zur Behandlung in eine Klinik gekommen, hieß es.

Polizeibeamte nahmen den Angaben zufolge noch am selben Abend einen 43 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Am Sonntag sei der Mann einem Haftrichter vorgeführt worden, welcher einen Unterbringungsbefehl erlassen habe. Laut LPI wurde er in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.