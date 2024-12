Maus im Auto gibt sich nicht mit Keksen zufrieden: Nager richtet großen Schaden an!

Die Maus wurde von einem bislang unbekannten Täter in das Fahrzeug gesetzt. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, habe ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Donnerstag bis zum Samstag in Uder (Kreis Eichsfeld) ein "eher ungewöhnliches Tatwerkzeug" verwendet, "um einem 22-jährigen Halter eines Pkw Mercedes Schaden zuzufügen".

Den Angaben zufolge setzte er diesem eine Maus ins Auto. Das Tier habe sich aber nicht mit dort gelagerten Keksen zufriedengegeben, sondern sich zum "Feinschmecker" entwickelt, so die Polizei.

Der Nager habe an den hochwertigen Ledersitzen geknabbert und mit seinem Appetit auch die Standheizung außer Betrieb gesetzt.