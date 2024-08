Millionenschweres Großbauobjekt eingeweiht - Innenminister: "Macht das Leben der Thüringer sicherer!"

Bad Köstritz - In der Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule ist am Freitag eine neue Halle eingeweiht worden. In ihr können Ernstfälle geübt werden.

Georg Maier, Thüringens Minister für Inneres und Kommunales, sprach von einem "Meilenstein". © Bodo Schackow/dpa

"Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein für die TLFKS (Anm. d. Red.: Thüringer Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule)", sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (57, SPD) laut einer gemeinsamen Mitteilung vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft sowie vom Ministerium für Inneres und Kommunales im Freistaat.

"In diesem Objekt können die Kameradinnen und Kameraden bei Wind und Wetter Ernstfälle üben. In vielfältigen Übungsszenarien lernen sie ganz praxisnah, wie sie Leben retten können. Insofern macht diese neue Halle das Leben der Thüringerinnen und Thüringer sicherer", so der SPD-Politiker weiter.

Die Halle ist den Angaben nach das erste Großbauobjekt beim Umbau und der Erweiterung des Standorts in Bad Köstritz, das fertiggestellt wurde. In den kommenden Jahren werden für das Projekt "TLFKS 2.0" weitere Baumaßnahmen folgen, heißt es.

Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (44, Linke) bezeichnete den Neubau der Ausbildungs- und Fahrzeughalle als "alternativlos", wie aus der Mitteilung hervorging.

"Menschen, die für andere ihr Leben riskieren, brauchen beste Arbeits- und Ausbildungsbedingungen", so die Linke-Politikerin. Das schütze und rette das Leben von Menschen in Gefahr. Das schütze und rettet aber auch das Leben der Feuerwehrleute selbst, so die Ministerin laut Mitteilung weiter.