15.11.2023 12:09 Nach Wohnhausbrand mit einem Toten: Brandursache steht fest

Ein technischer Defekt am Kühlschrank führte am Montag zum Ausbruch des Feuers in einem Wohnhaus in Neustadt/Harz.

Von Carsten Jentzsch

Neustadt/Harz - Zu einem Wohnhausbrand, bei dem eine leblose Person aufgefunden wurde, ist es am Montag in Neustadt/Harz (Landkreis Nordhausen) gekommen. Inzwischen ist die Brandursache bekannt. Die Brandursache ist klar, zur Todesursache wird noch ermittelt. © Silvio Dietzel Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stellte sich im Rahmen der Ermittlungen heraus, dass ein technischer Defekt am Kühlschrank zum Ausbruch des Feuers geführt hat. Zudem sei festgestellt worden, dass die Wohnung nicht über Rauchmelder verfügte, erklärten die Beamten. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an die seit dem 1. Januar 2019 in Thüringen bestehende Rauchmelderpflicht. In Paragraf 48, Absatz 4 der Thüringer Bauordnung (März 2014), heißt es unter anderem: "Zum Schutz von Leben und Gesundheit müssen in Wohnungen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben." Wohnungsinhaber leblos geborgen Während der Löscharbeiten am Montag wurde der 70-jährige Wohnungsinhaber laut Polizei leblos in der Wohnung aufgefunden und von Kameraden der Feuerwehr geborgen. Zur Todesursache wird noch ermittelt, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch gegenüber TAG24 mit.

