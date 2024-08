Nicht einheimische Schlangen in Thüringen gefunden!

Saalfeld - Nicht einheimische Schlangen sind in Saalfeld (Saale-Orla-Kreis) gefunden worden.

Insgesamt fünf Kornnattern wurden laut Polizei im Laufe des Vormittags gefunden. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Wie die Uniformierten am Montag mitteilten, habe sich am Sonntagmorgen ein Zeuge bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass er in Saalfeld - im Bereich Siechenbach - eine rote, circa einen Meter lange Schlange aufgefunden habe.

Der beschriebene Bereich wurden den Angaben zufolge von Beamten des Inspektionsdienstes überprüft. Insgesamt fünf Kornnattern seien im Laufe des Vormittags aufgefunden worden, hieß es.

Laut Polizei sind diese orange-braun gefärbt und haben eine Länge von circa 80 bis 100 Zentimeter. Die ungiftigen Tiere seien nicht einheimisch, so die Beamten.

Aufgrund der Auffindesituation wird davon ausgegangen, dass die Schlangen ausgesetzt wurden. Die Tiere seien in Obhut genommen worden, hieß es weiter. Zudem wurde eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.