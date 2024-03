Passant rettet Rollstuhlfahrer aus Fluss

Der verunglückte Rollstuhlfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, befuhr ein 38-Jähriger am gestrigen Samstag - gegen 15.45 Uhr - mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl den Rad-/Fußweg an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Pößneck.

Der Mann sei aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems vom Weg abgekommen, hieß es.

Den Angaben zufolge stürzte der Rollstuhlfahrer die Böschung hinab und fiel in die Kotschau, einen Nebenfluss der Orla.

Ein 44-jähriger Passant erkannte den Notfall. Laut Polizei befreite er den Verunglückten vom Rollstuhl und zog ihn aus dem Wasser.